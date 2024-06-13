Эти кроссоверы рекомендуют покупать, чтобы сэкономить

Покупатели постоянно ищут идеальные автомобили даже на вторичном рынке. Кроссоверов это тоже касается. Эксперты упростили задачу, указав, какие машины стоит покупать, чтобы сэкономить в будущем.

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В Auto Bild составили список популярных автомобилей, которые меньше других моделей теряют в цене со временем. Это важный фактор для владельца машины, которую со временем можно выгодно продать.

Лучшими признали те модели, которые за 4-летний срок эксплуатации теряют меньший процент первоначальной цены.

Какие кроссоверы меньше всего теряют в цене:

Dacia Duster dCi 115 (30,8%); Mazda CX-30 e-Skyactiv-G 122 (30,8%); Range Rover Velar P250 (31,6%); BMW X6 xDrive30d (32,8%); Mini Cooper SE Countryman All4 (33%); Mercedes GLC Coupe 300d (34,3%); Genesis GV70 2.5T (35,5%); Genesis GV80 3.0 Diesel (36,5%); Range Rover Sport D300 (36,6%).

Для каждого автомобиля посчитали среднюю потерю стоимости. Проценты отражают приблизительное падение цены за четыре года.

Чем ниже этот показатель – тем лучше для владельца, который планирует продать б/у автомобиль, ведь в таком случае потеря своих денег будет меньше.

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