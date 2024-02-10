Топ-10 самых дорогих авто, проданных на аукционе в США: Ferrari в 1963 году ушла за $17,7 млн. Фото

Некоторые автомобили сразу становятся легендами. Эти изысканные, стильные и яркие модели может позволить себе далеко не каждый. На самом деле, некоторые раритетные экземпляры идут на аукционах за сумасшедшие деньги, а их ценность со временем только растет.

Например, Ferrari 250 GT SWB California Spyder ушел с молотка за невероятные 17,6 млн долларов, а легендарный Plymouth 1970 продали несколько дешевле – за 2 миллиона. Издание Top Gear опубликовало топ-10 самых дорогих авто, проданных на аукционе в США.

Porsche 959 Komfort 1987 года

Цена на аукционе: $1,8 млн

Автомобиль, который должен стать эволюцией "Группы B" Чемпионата мира по ралли 911 Dakar, Porsche 959 зарекомендовал себя как суперкар с футуристической электроникой и скоростными характеристиками.

Mercedes-Benz 300SL Gullwing в 1956 году

Цена на аукционе: $2 млн

Для неопытного глаза этот кусок металла в классическом стиле может быть чем-то вроде слегка отреставрированной находки на свалке. На самом деле это одна из самых лучших моделей Mercedes. Будучи испытательным стендом для многих революционных в то время инженерных достижений, таких как независимая подвеска четырех колес, 300SL Gullwing, по предварительным оценкам, вполне заслуживает своей цены.

Plymouth Hemi Cuda Convertible 1970

Цена на аукционе: $2,5 млн.

Хотя большинство Plymouth Hemi Cuda не является чем-то особенным, на аукционе представили настоящий раритет. Это один из 14 кабриолетов, произведенных в 1970 году, обладающий привлекательным двойным эффектом "Bahama Yellow" снаружи и качественным наполнением внутри.

Corvette L88 1967-1969 годы

Цена на аукционе: $2,5 млн

Уникальный Chevrolet Corvette L88 в 1967 году считается единственным кабриолетом L88 в цвете Tuxedo Black.

Ferrari 250 GT Tour de France Alloy Berlinetta 1958 года

Цена на аукционе: $2,8 млн.

250 GT "Тур де Франс" получил такое название после победы в соревнованиях в конце 50-х годов. В следующее десятилетие с легендарным 3,0-литровым V12 Ferrari, эта модель одержала многочисленные победы в европейском классе GT за золотой век спортивных автомобилей.

Ferrari F40 в 1992 году

Цена на аукционе: $3,4 млн

Цены на Ferrari F40 двигаются только в одном направлении и, вероятно, никогда не изменят траекторию. Это уместно, поскольку речь идет о настоящем генезисе для класса суперкаров. Ferrari F40 – первый дорожный автомобиль, показывающий спидометре 320 км/ч.

Shelby 427 Competition Cobra 1965 года

Цена на аукционе: $4,1 млн.

Это один из 23 заводских автомобилей, участвовавший в различных чемпионатах Европы в конце 60-х годов.

Ferrari Enzo в 2004 году

Цена на аукционе: $4,5 млн.

Назвать автомобиль в честь легендарного отца-основателя – это большая азартная игра. К счастью для Ferrari, это оказалось правильным решением по Enzo.

Ford GT40 MK1 1966 года

Цена на аукционе: $6,9 млн.

Легенда Ford GT40 выиграла четыре гонки в Ле-Мане и зарекомендовала себя как один из самых лучших гоночных автомобилей в истории.

Ferrari 250 GT SWB California Spyder 1963 года

Цена на аукционе: $17,7 млн.

И победителем рейтинга становится 250 GT SWB California Spyder – самый дорогой автомобиль, ушедший с молотка за фантастические 17 млн долларов.

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