Skoda показала официально мощнейший вариант Octavia 2024 года. Фото

Новая Skoda Octavia A8 2024 года готовится к премьере. Недорогую машину после модернизации уже показали на официальных изображениях – в том числе и самый мощный вариант модели. Поэтому уже сейчас есть возможность узнать, каким получится дизайн одной из самых востребованных моделей Skoda.

Автомобиль показали на официальных изображениях, сообщает Carscoops. Хотя полностью дизайн еще не раскрыли, предоставленные производителем картинки оказались очень информативными.

Судя по изображениям, обновленная Skoda Octavia RS 2024 года претерпела очень аккуратные изменения. Чуть доработали оформление фар, увеличили решетку (и выкрасили ее в черный цвет), заменили бампер. В его нижней части появился крупный темный сплиттер.

Внимание также привлекают огромные колесные диски стильного дизайна. Наверняка производитель модернизировал задние фонари и заменил бампер. Разумеется, в палитре модели появятся новые цвета кузова.

Ожидается, что 2-литровый бензиновый турбомотор Skoda Octavia RS будет выдавать мощность 262 л.с. Премьера модели запланирована на 14 февраля 2024 года.

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