Только каждый шестой украинец сдает экзамен на водительские права с первой попытки: в МВД дали советы, как готовиться

С начала этого года в сервисных центрах МВД провели уже 200 тысяч практических экзаменов на получение водительских удостоверений. Однако из них только 32,5 тысячи были успешно сданы с первой попытки. То есть только 16% кандидатам в водители удалось подготовиться к экзамену как положено.

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Таким образом, только каждый шестой украинец успешно сдает практический экзамен сразу, отмечает Главный сервисный центр МВД. Соответственно, специалисты Центра предоставили советы, как лучше подготовиться к проверке навыков практического управления и преодолеть волнение за рулем.

Наиболее популярная среди водителей – категория В, которая позволяет управлять легковыми автомобилями. Практическое обучение обязательно происходит в аккредитованной автошколе: 40 часов на механической коробке передач и 38 – автоматической. Хотя при необходимости кандидаты в водители могут проходить дополнительные практические уроки.

"Перед сдачей практического экзамена в сервисном центре МВД стоит ознакомиться с маршрутами для проверки практических навыков управления будущего водителя. Они размещены на сайте Главного сервисного центра МВД", – отметили в Центре.

Каждый территориальный сервисный центр МВД, который осуществляет экзаменацию, имеет несколько маршрутов. Поэтому стоит с ними заранее ознакомиться. На карте отражены начало и конец маршрута, направление движения, все имеющиеся дорожные знаки и светофоры.

Таким образом, можно заранее отработать проблемные участки с инструктором и чувствовать себя более уверенно за рулем во время экзамена.

"Проходи учебные маршруты заранее несколько раз – это снизит стресс и повысит уверенность. Попроси инструктора "имитировать экзамен". Приходи раньше на площадку и понаблюдай за другими. Изучи типичные ошибки на экзамене и проработай их. И последнее. Это банально, но очень важно: сон, вода и поменьше стресса", – отметили специалисты.

Если экзамен сдан неудачно, следующая попытка будет доступна через 10 календарных дней. Это время предоставляется для того, чтобы лучше подготовиться к следующей попытке. Сейчас количество попыток неограниченно, добавили в Сервисцентре.

Экзамены можно сдавать, пока действителен сертификат об обучении в автошколе. Это два года. Сейчас стоимость сдачи практического экзамена в сервисном центре МВД составляет 420 грн.

Как сообщал OBOZ.UA, украинцам может стать сложнее получить водительское удостоверение. Дело в том, что Министерство внутренних дел Украины предлагает увеличить интервалы между повторными попытками практических экзаменов.

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