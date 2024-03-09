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Только дорожают с годами: какие авто не стоит продавать

Юлия Потерянко
Авто Oboz
1 минута
222
Только дорожают с годами: какие авто не стоит продавать

Традиционно авто теряет значительную часть своей стоимости, как только выедет за пределы салона, и со временем продолжает дешеветь. Но продолжается так до определенного момента. Некоторые модели со временем переходят в разряд раритетов и коллекционных редкостей.

Какие модели скоро окажутся в этом списке, рассказало издание Avtosota.com. Оно собрало два десятка автомобилей 1994 года выпуска. То есть те, которым в этом году исполняется 30 лет. Причем в список попали как массовые машины, так и редкие спорткары.

Владельцам перечисленных авто эксперты не советуют продавать их прямо сейчас. Вскоре они значительно прирастут в цене и станут объектом интереса для коллекционеров, которые начнут предлагать за них приличные деньги. Особенно если машина находится в хорошем состоянии и выглядит неплохо. Итак, вам не стоит спешить с продажей, если вы являетесь владельцем:

  • Volkswagen Polo 3 поколения (6N);
  • Toyota RAV4 1 поколения (XA10);
  • Skoda Felicia;
  • Renault Laguna 1 поколения;
  • Peugeot 306 в кузове кабриолет;
  • Peugeot 205 Sacre Numero;
  • Opel Omega;
  • Mercedes-Benz E-Class (W210);
  • Jeep Cherokee XJ;
  • Jaguar XJ;
  • Alfa Romeo 145;
  • Audi RS2;
  • Audi A4(B5);
  • Audi A6(C4);
  • Audi S6(C4);
  • Audi A8(D2);
  • BMW 7-Series (E38);
  • Ferrari F355;
  • Citroen Evasion;
  • Форд Скорпио.

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