Только дорожают с годами: какие авто не стоит продавать

Традиционно авто теряет значительную часть своей стоимости, как только выедет за пределы салона, и со временем продолжает дешеветь. Но продолжается так до определенного момента. Некоторые модели со временем переходят в разряд раритетов и коллекционных редкостей.

Какие модели скоро окажутся в этом списке, рассказало издание Avtosota.com. Оно собрало два десятка автомобилей 1994 года выпуска. То есть те, которым в этом году исполняется 30 лет. Причем в список попали как массовые машины, так и редкие спорткары.

Владельцам перечисленных авто эксперты не советуют продавать их прямо сейчас. Вскоре они значительно прирастут в цене и станут объектом интереса для коллекционеров, которые начнут предлагать за них приличные деньги. Особенно если машина находится в хорошем состоянии и выглядит неплохо. Итак, вам не стоит спешить с продажей, если вы являетесь владельцем:

Volkswagen Polo 3 поколения (6N);

Toyota RAV4 1 поколения (XA10);

Skoda Felicia;

Renault Laguna 1 поколения;

Peugeot 306 в кузове кабриолет;

Peugeot 205 Sacre Numero;

Opel Omega;

Mercedes-Benz E-Class (W210);

Jeep Cherokee XJ;

Jaguar XJ;

Alfa Romeo 145;

Audi RS2;

Audi A4(B5);

Audi A6(C4);

Audi S6(C4);

Audi A8(D2);

BMW 7-Series (E38);

Ferrari F355;

Citroen Evasion;

Форд Скорпио.

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