Только дорожают с годами: какие авто не стоит продавать
Традиционно авто теряет значительную часть своей стоимости, как только выедет за пределы салона, и со временем продолжает дешеветь. Но продолжается так до определенного момента. Некоторые модели со временем переходят в разряд раритетов и коллекционных редкостей.
Какие модели скоро окажутся в этом списке, рассказало издание Avtosota.com. Оно собрало два десятка автомобилей 1994 года выпуска. То есть те, которым в этом году исполняется 30 лет. Причем в список попали как массовые машины, так и редкие спорткары.
Владельцам перечисленных авто эксперты не советуют продавать их прямо сейчас. Вскоре они значительно прирастут в цене и станут объектом интереса для коллекционеров, которые начнут предлагать за них приличные деньги. Особенно если машина находится в хорошем состоянии и выглядит неплохо. Итак, вам не стоит спешить с продажей, если вы являетесь владельцем:
- Volkswagen Polo 3 поколения (6N);
- Toyota RAV4 1 поколения (XA10);
- Skoda Felicia;
- Renault Laguna 1 поколения;
- Peugeot 306 в кузове кабриолет;
- Peugeot 205 Sacre Numero;
- Opel Omega;
- Mercedes-Benz E-Class (W210);
- Jeep Cherokee XJ;
- Jaguar XJ;
- Alfa Romeo 145;
- Audi RS2;
- Audi A4(B5);
- Audi A6(C4);
- Audi S6(C4);
- Audi A8(D2);
- BMW 7-Series (E38);
- Ferrari F355;
- Citroen Evasion;
- Форд Скорпио.
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