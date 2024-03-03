Названы топ-10 лучших автомобилей 2024 года по версии Consumer Reports

При выборе авто следует учитывать много нюансов: от соотношения цены и качества до расхода топлива и надежности бренда. Consumer Reports ежегодно выбирает 10 лучших автомобилей на основе характеристик дорожных испытаний, прогнозируемой надежности и безопасности.

Эксперты обнародовали рейтинг в разных ценовых категориях, чтобы обеспечить разумный выбор для покупателей. В списке лидеров этого года четыре гибрида, три гибридных электромобиля (PHEV) и один электромобиль – и это подтверждает, что модели с полностью или частично электрифицированными силовыми агрегатами могут превзойти своих конкурентов.

Subaru Crosstrek

Crosstrek сделал эволюционный прогресс благодаря совершенствованию двигателя и трансмиссии, более современной информационно-развлекательной системе, опциональному электроприводу и улучшенному набору функций активной безопасности. Crosstrek может похвастаться лучшей экономией топлива для негибридного внедорожника с полным приводом. Правда, базовый 2,0-литровый двигатель немного слабоват.

Toyota Prius & Prius Prime

Последняя модель Prius имеет спортивный стиль и на 75 л.с. больше мощности. Модель выглядит стильной и привлекательной после обновления. Гибридный автомобиль Prius Prime обеспечивает пробег 62 км только на электричестве, что идеально подходит для большинства повседневных поездок. Автомобиль имеет два варианта трансмиссии.

Subaru Forester

Квадратный дизайн максимизирует внутреннее пространство и обеспечивает непревзойденную обзорность. Модель имеет большую дверь, просторный салон и повышенную высоту кузова. Forester является одной из лучших моделей в своем классе, а его управляемость чувствительна и безопасна. Это небольшой внедорожник, обеспечивающий эффективность, поэтому из года в год Forester получает почетное место среди лидеров в рейтингах.

Mazda 3

Седан и хэтчбек Mazda3 чрезвычайно надежны, имея ловкое управление и плавные силовые агрегаты. Базовый двигатель является рентабельным выбором и имеет мощность 191 л.с. – это больше, чем предлагает большинство конкурентов. Общее ощущение, особенно на высших комплектациях, более премиально, чем предполагает цена. Авто предлагает полный привод с любым двигателем, а BSW и RCTW стандартны для 2024 года.

Toyota Camry Hybrid

Camry Hybrid обеспечивает удивительную экономию топлива. Он выделяется своим уникальным и впечатляющим сочетанием преимуществ и получил очень высокую оценку (94 балла из 100) на дорожных испытаниях. Но главными преимуществами являются надежность и эффективность. Экономия топлива достигается благодаря гибридной силовой установке мощностью 208 л.с., которая более плавная, тихая и быстрая, чем базовый четырехцилиндровый двигатель.

Ford Maverick & Maverick Hybrid

Надежность, маневренность, доступность, экономия топлива и низкая цена выделяют Maverick среди конкурентов. Интерьер стильный, просторный и практичный, а элементы управления просты в использовании. Гибрид мощностью 191 л.с. выделяется превосходной топливной экономичностью и дополнительной изысканностью.

Toyota RAV4 Prime

Очень популярный RAV4 доступен с обычным четырехцилиндровым двигателем и эффективной гибридной силовой установкой, но RAV4 Prime plug-in hybrid поднимает эффективность на еще большие высоты. Он может похвастаться мощностью 302 л.с., благодаря чему маленький внедорожник разгоняется от 0 до 100 км/ч за 6,3 секунды – на 2 секунды быстрее, чем работающая только на газ версия. Запас хода в 67 км только на электричестве означает, что владельцы могут минимизировать использование бензинового двигателя.

Toyota Highlander Hybrid

Highlander – это комфортабельный внедорожник среднего размера с маневренным управлением, удобными сиденьями, функциями активной безопасности и высокой прогнозируемой надежностью. Но благодаря гибридной силовой установке мощностью 243 л.с. он отлично экономит топливо.

BMW X5 & X5 PHEV

X5 – это о роскоши и надежности. Сбалансированная подвеска обеспечивает плавность хода и стабильную управляемость, которая держится на извилистых дорогах. Турбо-шестерка обеспечивает быстрое ускорение, но есть и гибридная версия с подзарядкой от электросети. X5 имеет шестицилиндровый двигатель с турбонаддувом, но объединен со встроенным электродвигателем и достаточно вместительной батареей для надежной электрической тяги. Изысканный почти в каждой детали, X5 устанавливает высокие стандарты.

Tesla Model Y

Tesla Model Y предлагает стильный дизайн и большой запас хода. Благодаря надежной совместимости с зарядным устройством Supercharger, он облегчает работу на электроприводе, что позволяет быстро заряжать через большую сеть зарядных устройств. Модель Y невероятно быстра в комплектациях Long Range и Performance, разгоняясь от 0 до 100 км/ч менее чем за 5 секунд.

Ранее OBOZ.UA публиковал рейтинг лучших гибридных автомобилей.

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