Дешевый соперник Toyota Camry вызвал ажиотаж на рынке. Фото

Модель Chevrolet Malibu известна как недорогой соперник Toyota Camry. Крупный седан сочетает доступность с практичностью и хорошим оснащением. Правда, автомобиль вызвал ажиотаж на рынке уже после прекращения производства.

Купить Chevrolet Malibu новым уже нельзя (кроме редких остатков у дилеров в США). Однако, как стало известно Carscoops, спрос на эту модель внезапно вырос на вторичном рынке. Это связывают с тем, что прокатные фирмы с обновлением автопарков "выкатили" на рынок большое количество Chevrolet Malibu с пробегом по привлекательным ценам.

Производство Malibu остановили в 2024 году. В медиа появлялась осторожная информация с намеками на преемника, однако конкретной информации о такой машине пока нет. И это не единственная известна модель, которая покинула авторынок.

В 2026-2027 годах некоторые машины покинут глобальный рынок, другие перестанут продавать в конкретных странах. Производство некоторых автомобилей уже остановилось, другие – на очереди.

От каких недорогих автомобилей отказались производители:

Acura TLX;

Cadillac XT4;

Chevrolet Blazer с ДВС;

Dodge Hornet;

Ford Escape;

Jeep Grand Cherokee 4xe (гибрид);

Kia Soul;

Lincoln Corsair;

Nissan Versa (на некоторых рынках);

Nissan Ariya (на некоторых рынках);

Subaru Legacy;

Volvo S60.

OBOZ.UA уже рассказывал про дешевые машины, которые планирует производить Jaguar.