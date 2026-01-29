УкраїнськаУКР
Дешевый соперник Toyota Camry вызвал ажиотаж на рынке. Фото

Стас Сидилев
Chevrolet Malibu

Модель Chevrolet Malibu известна как недорогой соперник Toyota Camry. Крупный седан сочетает доступность с практичностью и хорошим оснащением. Правда, автомобиль вызвал ажиотаж на рынке уже после прекращения производства.

Купить Chevrolet Malibu новым уже нельзя (кроме редких остатков у дилеров в США). Однако, как стало известно Carscoops, спрос на эту модель внезапно вырос на вторичном рынке. Это связывают с тем, что прокатные фирмы с обновлением автопарков "выкатили" на рынок большое количество Chevrolet Malibu с пробегом по привлекательным ценам.

Производство Malibu остановили в 2024 году. В медиа появлялась осторожная информация с намеками на преемника, однако конкретной информации о такой машине пока нет. И это не единственная известна модель, которая покинула авторынок.

Chevrolet Malibu

В 2026-2027 годах некоторые машины покинут глобальный рынок, другие перестанут продавать в конкретных странах. Производство некоторых автомобилей уже остановилось, другие – на очереди.

От каких недорогих автомобилей отказались производители:

  • Acura TLX;
  • Cadillac XT4;
  • Chevrolet Blazer с ДВС;
  • Dodge Hornet;
  • Ford Escape;
  • Jeep Grand Cherokee 4xe (гибрид);
  • Kia Soul;
  • Lincoln Corsair;
  • Nissan Versa (на некоторых рынках);
  • Nissan Ariya (на некоторых рынках);
  • Subaru Legacy;
  • Volvo S60.

