Дешевый соперник Toyota Camry вызвал ажиотаж на рынке. Фото
Модель Chevrolet Malibu известна как недорогой соперник Toyota Camry. Крупный седан сочетает доступность с практичностью и хорошим оснащением. Правда, автомобиль вызвал ажиотаж на рынке уже после прекращения производства.
Купить Chevrolet Malibu новым уже нельзя (кроме редких остатков у дилеров в США). Однако, как стало известно Carscoops, спрос на эту модель внезапно вырос на вторичном рынке. Это связывают с тем, что прокатные фирмы с обновлением автопарков "выкатили" на рынок большое количество Chevrolet Malibu с пробегом по привлекательным ценам.
Производство Malibu остановили в 2024 году. В медиа появлялась осторожная информация с намеками на преемника, однако конкретной информации о такой машине пока нет. И это не единственная известна модель, которая покинула авторынок.
В 2026-2027 годах некоторые машины покинут глобальный рынок, другие перестанут продавать в конкретных странах. Производство некоторых автомобилей уже остановилось, другие – на очереди.
От каких недорогих автомобилей отказались производители:
- Acura TLX;
- Cadillac XT4;
- Chevrolet Blazer с ДВС;
- Dodge Hornet;
- Ford Escape;
- Jeep Grand Cherokee 4xe (гибрид);
- Kia Soul;
- Lincoln Corsair;
- Nissan Versa (на некоторых рынках);
- Nissan Ariya (на некоторых рынках);
- Subaru Legacy;
- Volvo S60.
