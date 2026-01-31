Tesla получила еще одного недорогого соперника в США. Фото

Новый соперник Tesla от Lucid присоединится к сегменту недорогих электромобилей. Компания из США настроена серьезно, поэтому активно работает над расширением модельного ряда в сторону более доступных предложений.

Кроссовер Lucid Project Midsize (внутреннее название) станет опасным соперником Tesla Model Y. Ранее сообщалось, что серийную модель могут назвать Lucid Earth. Carscoops стало известно, что первые прототипы автомобиля уже готовы.

Это электрический кроссовер, который уже показывали на интригующих фото. Компания пытается подогреть интерес к новой модели. Но пока показали не так много. Хотя уже можно с уверенностью сказать, что новинка дизайном отличается от более крупных электрокаров Air и Gravity.

Судя по всему, у машины очень динамичный силуэт. Электромобиль Lucid получит базовую позицию в линейке ниже моделей Air и Gravity. Ориентировочная цена – менее 50 000 долларов. Кроссовер 2026 года получит вариант для бездорожья в 2027 году.

А в 2028 году появится третий электрокар на этой среднеразмерной платформе. Производство машин наладят на новом заводе Lucid AMP-2 в Саудовской Аравии.

