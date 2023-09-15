Tesla показала свой новый самый дешевый электромобиль на свежих фото

Tesla Model 3 является самым дешевым электромобилем компании. Машина недавно претерпела модернизацию, а теперь производитель показал модель в деталях на новых красивых фото.

При этом на своем официальном сайте Tesla все еще предлагает купить Model 3 в дорестайлинговом варианте. Хотя на конвейер уже отправили модернизированный электрокар.

По предварительной информации, на китайском заводе в Шанхае компания производит ежедневно 300 экземпляров Model 3 Project Highland (в продажу электрокар отправится с простым известным именем). Это не полная мощность предприятия на данный момент. Ожидается, что покупатели начнут получать свои машины ближе к концу 2023 года.

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В дизайне модели после рестайлинга произошли изменения: появились новые горизонтальные фары простой формы в стиле старшей Model S и другой бампер с аккуратным воздухозаборником внизу. Сзади появились новые фонари в форме клешни краба.

Максимальный запас хода новой Tesla Model 3 2024 модельного года в модификации Long Range составляет 629 км. И это касается машины на крупных колесных дисках диаметром 19 дюймов. Покупателям наверняка больше понравится именно такой вариант.

Однако если выбрать меньший размер – 18 дюймов – запас хода Tesla Model 3 Long Range увеличивается до 678 км. Очень достойный показатель. Базовая Tesla Model 3 Standard Range RWD (задний привод) обладает увеличенным до 513 км запасом хода.

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