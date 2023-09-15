Недорогой и практичный: Renault представила свой самый большой электромобиль

Французская компания Renault представила свой самый большой электромобиль – новый коммерческий вэн Trafic E-Tech 2024 модельного года. Недорогой и практичный транспорт для бизнеса поступит в продажу уже этой осенью.

О новой машине рассказали на официальном сайте автопроизводителя. Электромобиль Renault Trafic E-Tech 2024 построен на базе стандартного минивэна, но оснащается электрической силовой установкой.

Двигатель мощностью 122 л.с. (245 Нм крутящего момента) новинке достался от младшего Renault Kangoo E. Максимальная скорость составляет 90 км/ч.

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Электрический минивэн Renault Trafic E-Tech оснащают батарейным блоком емкостью 52 кВтч, который обеспечивает запас хода на уровне 297 км в стандартной спецификации и 322 км для версии Long Range.

Транспортное средство подготовили в нескольких вариантах. Покупателям предложат выбрать высоту (1,967 и 2,498 м) и длину (5,08 и 5,48 м) кузова. Максимальный объем грузового отсека составляет 8,9 кубических метров, грузоподъемность – 1,1 т.

Напомним, как ранее сообщал OBOZREVATEL, компания Toyota готовит к выходу на рынок россыпь новых доступных электромобилей с большим запасом хода.