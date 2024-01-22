Технологичный кроссовер Mercedes сильно подешевеет. Фото

Новый Mercedes EQC 2 поколения подешевеет в сравнении с предшественником. Это первый электрический кроссовер немецкого бренда, который позиционировали как очень технологичную модель. Преемника показали на фото.

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О машине сообщает Carscoops. Сегодня линейка электрических кроссоверов Mercedes насчитывает несколько моделей. Но именно EQC был первым SUV компании на электротяге. Пришло время подготовить преемника.

На шпионских фото – закамуфлированный прототип. Детали дизайна держат в секрете, но мы уже видим важные изменения. Спереди видны крупные округлые фары и гладкий обтекаемый нос. Силуэт стал более приземистым.

В целом кажется, что кроссовер во втором поколении станет компактнее. Однако за счет использования новой платформы Mercedes MMA ожидается более просторный салон – у первого EQC с этим наблюдаются некоторые проблемы несмотря на крупный кузов.

Все из-за того, что актуальный кроссовер построен на адаптированной платформе, которая используется в моделях с двигателями внутреннего сгорания. Но MMA позволит организовать более грамотную компоновку и установить батарейный блок увеличенной емкости.

Еще одна фишка новой машины – продвинутая мультимедийная система на базе искусственного интеллекта. Премьера нового Mercedes EQC 2 поколения ожидается позже в 2024 году. Старт продаж – в 2025 году.

Напомним, ранее OBOZ.UA показывал новый электромобиль Porsche.