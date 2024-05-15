Suzuki показала стильного соперника Renault Duster. Фото

Доступный внедорожник Suzuki Jimny XL Heritage – это особая модификация модели, выполненной в ретро-стиле. Для еще большего сходства с классическими машинами Jimny получил яркие дизайнерские элементы. А по цене новинка сравнима с Renault Duster.

О машине в новом исполнении сообщает официальный сайт японской компании. Главная особенность Suzuki Jimny XL Heritage – стиль, благодаря которому машина отличается от стандартного внедорожника с пятидверным кузовом.

Кузов предлагают в нескольких цветах – белом, бежевом, черном, зеленом. По бокам (включая двери) нанесли полосы теплых оттенков (градиент от красного до желтого). Популярное решение для классических внедорожников ХХ столетия.

Пока особую модификацию модели предлагают на рынке Австралии. При этом тираж ограничат 500 экземплярами. В будущем у такой машины есть шансы обрести коллекционный статус.

Цена Suzuki Jimny XL Heritage – 24 200 долларов, совсем недорого. Купить Suzuki Jimny в особом исполнении можно с мотором объемом 1,5 л мощностью 102 л.с.

Напомним, ранее OBOZ.UA показывал новый китайский пикап, который удивил странной ценой.