Дешевая китайская копия оказалась дороже Ford, с которого была скопирована

Китайцы из компании BYD готовят к выходу на рынок новый пикап Shark. Автомобиль скопировали с пикапа Ford F-150. Впрочем, компании из КНР не привыкать воровать чужой дизайн. Интересно, что автомобиль дешевый, но производитель назначил высокую цену.

О машине гордо рассказал производитель на своем сайте. Судя по всему, авторы нового BYD Shark 2024 года не сумели придумать собственный дизайн. С другой стороны, такой цели, скорее всего, и не было.

Спереди – характерная форма крупных фар с интегрированными повторителями поворотов и горизонтальная светодиодная полоса ниже капота. Между фарами – решетка с крупным названием бренда. Вы все это уже где-то видели. Но в случае с конкретным автомобилем буквы BYD на носу выглядят нелепо.

В длину китайский пикап составляет 5457 мм. На рынок модель выйдет с полноценной двухрядной четырехдверной кабиной.

В движение новый BYD Shark приводит гибридная силовая установка мощностью 430 л.с. на базе стандартного бензинового двигателя объемом 1,5 л. Цена – от 53 400 долларов. Нескромно. Ford F-150 стоит около 37 000 в базовом исполнении.

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