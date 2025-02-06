Стремительно дешевеющие кроссоверы Jaguar нашли на помойке. Фото

Премиальные электрические кроссоверы Jaguar I-Pace за несколько лет на вторичном рынке стремительно подешевели. И без того проблемные автомобили теперь находятся на помойках. Об этом свидетельствуют фото.

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Детали стали известны Carscoops. Внимание привлекли фото Jaguar I-Pace на свалке в Великобритании. Автор показал десятки ненужных машин. Многие экземпляры модели Jaguar I-Pace в свое время оказались дефектными. Производитель объявлял масштабные отзывные кампании.

Например, в конце 2024 года в кроссовере нашли серьезную проблему. Все оказалось довольно прозаично – риск возгорания батарейного блока. Обычное явление для любого электрокара, но недуг очень серьезный.

Производитель рекомендовал заряжать I-Pace на улице и парковать электрокар подальше от зданий и сооружений.

Интересно, что потеря стоимости характерна не только для Jaguar. За несколько лет некогда дорогой премиальный кроссовер Audi e-tron quattro сильно подешевел – сегодня его можно купить дешевле нового Nissan Leaf.

Напомним, как уже рассказывал OBOZ.UA, к премьере готовят новый большой кроссовер VW.