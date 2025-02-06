Большой и недорогой кроссовер VW для семьи раскрыли полностью. Фото

Большой практичный кроссовер VW Atlas 2026 модельного года рассекречен как недорогой автомобиль для большой семьи. Дизайн уже раскрыт полностью на фото до полноценного дебюта.

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Официальная премьера Volkswagen Atlas 2026 модельного года готовится на ближайшее время. Однако внешность модели VW уже не является секретом. Частично машину показали на официальных фото, а ранее – на шпионских изображениях.

Новый VW Teramont Pro готовят к премьере в Китае. На глобальный рынок этот автомобиль выйдет под более известным именем Atlas. Ранее кроссовер попался в ходе дорожных испытаний. Но внешность скрывали от любопытных глаз с помощью пленки и наклеек.

В целом у моделей Volkswagen довольно простой дизайн, и все они выполнены в общей стилистике. Поэтому новый VW Atlas 2 поколения получил знакомую внешность в стиле других автомобилей бренда, хотя на предшественника почти не похож.

Мы видим измененные бамперы, новую светотехнику спереди и сзади, другие колесные диски. Цена VW Atlas в США – от 38 000 долларов. Если новое поколение кроссовера и подорожает, то незначительно. В Китае модель будет еще дешевле.

Ранее OBOZ.UA показывал новый экономичный кроссовер Subaru.