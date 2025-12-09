Стильный вариант самого дешевого кроссовера Audi показали на новых фото

Модель Audi Q3 станет самым дешевым кроссовером компании. После премьеры стильный вариант Sportback показали на новых официальных фото с эффектной внешностью.

Как напоминает OBOZ.UA, новый кроссовер Audi Q3 Sportback 2026 модельного года опять построили на базе Volkswagen Tiguan. Но дизайн здесь совершенно другой.

Новая Audi Q3 2026 модельного года займет место базового кроссовера после прекращения производства Audi Q2. В свою очередь, новая Q3 Sportback предложит покупателям более эффектный дизайн.

Автомобиль совсем не похож на предшественника, но выполнен на базе стандартной Audi Q3. Спереди появилась широкая решетка. По бокам от нее установлены крупные блоки фар в бампере, а выше видны отдельные ДХО.

Задние фонари разделены по горизонтали и соединены в нижней части длинной полосой. Очевидно, что основное отличие представлено более динамичным силуэтом с низкой крышей.

Моторы Audi Q3 Sportback 2026 года:

1,5 л бензин, мягкий гибрид (148 л.с.);

1,5 л бензин, плагин-гибрид (268 л.с.);

2 л бензин (261 л.с.);

2 л дизель (148 л.с.).

