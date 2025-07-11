Стильный кроссовер Toyota стал дешевле для 2025 года. Фото

Новый кроссовер Toyota Crown Sport не так давно вышел на рынок как часть стильной линейки моделей японского автопроизводителя. Компания подготовила удешевленный вариант машины для 2025 года.

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Новую Toyota Crown Sport G 2025 года показали на фото в новом исполнении. Подробности про автомобиль стали известны Carscoops. В целом модель Toyota Crown Sport позиционируют как премиальную. Но модификация G оказалась доступнее.

Японский кроссовер отправится в продажу в ближайшее время на выгодных условиях. Toyota Crown Sport G отличается упрощенным оснащением – сократили список систем безопасности, убрали камеру слежения за водителем, подогрев рулевого колеса, подогрев задних сидений, вентиляцию передних кресел.

Кроссовер достигает 4,7 м в длину при колесной базе около 2,8 м. Дизайн модели выполнили в новом, сложном корпоративном стиле с изогнутыми фарами, насыщенной пластикой линиями и поверхностями, и необычными задними фонарями. Новая модификация в этом смысле не отличается от других версий моделей.

Кроссовер оснащен 2,5-литровым бензиновым двигателем. Цена Toyota Crown Sport G 2025 года – 35 600 долларов. Это почти на 5000 долларов меньше в сравнении с прежним прайсом.

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