Ждем в Украине: большой кроссовер Renault на базе Duster удивил оснащением

Новый Renault Boreal 2026 модельного года может появиться в том числе в Украине. Большой бюджетный кроссовер на базе Renault Duster рассекретили официально. Автомобиль удивил своим оснащением.

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Подробности стали известны Carscoops. В основе кроссовера Renault Boreal использована удлиненная платформа Duster 3 поколения, на которой также основан новый кроссовер Dacia Bigster. Фактически, это ближайший родственник новинки.

При этом в отличие от оригинала кроссовер Boreal получил уникальный дизайн. Визуально модель Renault Boreal 2026 выполнили в новом корпоративном стиле, который собран из крупных геометрических элементов.

В оснащении Renault Boreal есть электропривод передних кресел, беспроводная зарядка для смартфона, двухзонный климат-контроль и премиальная аудиосистема Harman/Kardon.

Двигатель пока заявлен один – бензиновый турбо 1,3 л (154 л.с.), но силовые установки могут отличаться в зависимости от рынка. Отмечается, что Boreal разработали в том числе для Восточной Европы. Это подразумевает и Украину, ведь модели Dacia у нас не продаются.

Цена Dacia Bigster 2025 года – от 24 000 евро за базовый вариант. Кроссовер Boreal может оказаться немного дороже, но это примерный ориентир.

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