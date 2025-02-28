Стильную недорогую модель Kia показали в деталях после премьеры. Фото

Долгожданная модель Kia EV4 2026 года – новый недорогой электромобиль. Стильная машина уже полностью рассекречена после официальной премьеры. Автомобиль показали в деталях в сети.

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Новый Kia EV4 по размерам близок к VW Golf и Skoda Octavia. Однако новинка выступает в совершенно другом сегменте благодаря электрической силовой установке. Машину показали на канале Autogefühl.

Купить Kia EV4 можно будет к концу 2025 года с ценой около 35 000 долларов. Это очень конкурентное предложение в сегменте. Производитель подготовил разные варианты Kia EV4 – в кузове седан и хэтчбек.

В движение новый электрокар Kia EV4 приводит 201-сильная установка. Покупатели смогут выбрать батарейные блоки емкостью 58 кВтч (430 км) и 81 кВтч (630 км).

Недавно стало известно о необычном оснащении Kia EV4. Все модификации модели получат имитацию механической КПП с подрулевыми переключателями – как у электрокара Hyundai Ioniq 5 N.

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