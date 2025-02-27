Самые дешевые и практичные: 4 лучших кроссовера для семьи

Покупатели семейных автомобилей всегда готовятся к дополнительным расходам при покупке в обмен на повышенную практичность. Но лучшие автомобили в сегменте могут быть дешевыми – даже среди модных кроссоверов.

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OBOZ.UA предлагает список из 4 лучших практичных кроссоверов за небольшую сумму денег. В первую очередь внимание сосредоточили на доступности и удобстве. Каждый из представленных вариантов в таком случае обеспечивает максимальную практичность. А ключевая характеристика – 7 мест в салоне.

Лучшие недорогие семейные автомобили:

Dacia Jogger (18 000 евро);

Hyundai Alcazar (19 000 евро);

Citroen C3 Aircross (19 400 евро);

Opel Frontera (24 000 евро).

Dacia Jogger

Dacia Jogger является экономичной машиной. А вместительность в сочетании с доступностью делают из модели уникальное предложение.

Hyundai Alcazar

Практичный семейный автомобиль с экономичной силовой установкой получил эффектный стильный дизайн и вместительный салон.

Citroen C3 Aircross

Дешевый кроссовер Citroen в длину растянули до 4390 мм. Просторный салон позволил установить третий ряд кресел и предложить модель в семиместной конфигурации.

Opel Frontera

Ближайший родственник Citroen C3 Aircross с новыми бамперами, другой светотехникой и стильным современным интерьером. Но такой же вместительный.

OBOZ.UA уже рассказывал про очень практичный кроссовер Dacia.