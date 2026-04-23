Стильного соперника Duster от Fiat показали вживую. Фото

Новый бюджетный кроссовер Fiat 2027 модельного года подготовили для самого популярного сегмента, где в том числе придется соперничать с Renault Duster. Стильную машину показали вживую на фото, хотя премьера еще не состоялась.

Новый Fiat на базе модели Grande Panda готовят к дебюту до конца 2026 года. Автомобиль появился на дороге, его показали на живых фото от Motocar Insights.

Недорогой кроссовер Fiat Panda Fastback (предварительное название) выехал на дороги. На этот раз – вообще без маскировки, хотя ранее мы видели секретные прототипы. Динамичный низкий силуэт привлекает внимание. Но спереди машину пока не показали.

Модель Fiat Panda Fastback сохранит техническую часть оригинала, но получит более стильную внешность. Передняя часть может остаться от Grande Panda, но сзади уже изменились фонари и форма багажной дверцы.

Ожидается гибридный вариант на базе 100-сильного бензинового мотора и электрокар мощностью 113 сил. Ориентировочная цена Fiat Panda Fastback – около 25 000 евро.

OBOZ.UA уже рассказывал про долгожданный внедорожник Mitsubishi.