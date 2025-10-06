Стильная модель Nissan опять победила Toyota в одном сегменте

В сегменте недорогих спортивных автомобилей покупателей в последнее время немного, а конкуренция очень высокая. Одна модель Nissan опять победила Toyota и привлекла намного больше внимания.

Видео дня

Подробности стали известны Carscoops. Японский спорткар Nissan Z выступает в сегменте недорогих купе. Основной конкурент – Toyota Supra, который опять остался позади в ходе соперничества на рынке.

В США, на ключевом рынке для спортивных автомобилей, продажи Nissan Z с начала 2025 года выросли на 121% – производитель уже реализовал 4822 машины. В то же время модель Toyota Supra нашла лишь 2009 покупателей с падением продаж на 13%.

Nissan Z уже обошел Supra в 2024 году. Очевидно, обойдет своего соперника и по итогам 2025 года. Купе Toyota вышло на рынок в 2019 году, Nissan – в 2021 году. И популярность последнего беспрерывно растет благодаря своевременным модернизациям.

Недавно показали новый Nissan Z Midnight Purple – это особая версия недорогой мощной модели. Цена 400-сильного Nissan Z 2025 года на домашнем рынке – от 36 000 долларов. А тираж спецверсии Midnight Purple ограничили 4100 экземплярами, однако желающих оказалось намного больше. Производитель ввел систему лотереи, победители которой получили право купить машину.

OBOZ.UA уже рассказывал про новую модель Dacia.