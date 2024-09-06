СМИ удивились украинскому автомобилю на базе недорогой б/у Mazda. Фото

Proteros Blade Nagual – необычный автомобиль украинской разработки, который привлек внимание англоязычных СМИ. Несмотря на то, что в основе использована недорогая модель Mazda с пробегом, машина действительно стоит внимания.

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Об этом необычном проекте сообщает Carscoops. Автор публикации даже сравнил авто с работами знаменитых итальянских кузовных ателье Zagato и Touring. Хотя Proteros Blade Nagual создали в Украине.

По эффектной внешности спорткара сказать это невозможно, но в основе использовали старую Mazda RX-7 1989 года. Это недорогой автомобиль на вторичном рынке, но дизайн кузова полностью изменили для достижения максимально эффектной и необычной внешности.

Отмечается, что публике творение украинского ателье Proteros Design впервые показали в 2018 году. Кузов выкрасили в металлик Alsa Candy Turquoise Blue. Внимание также привлекают колеса – они достались от суперкара Lamborghini Murcielago.

Роторный двигатель Mazda RX-7 мощностью 210 л.с. оставили без изменений. Как и интерьер автомобиля.

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