Сколько стоят в Украине машины из Китая: 5 дешевых автомобилей

Продажи автомобилей из Китая на украинском рынке опять упали. Однако из-за низких цен такие машины все равно считаются недорогими в сравнении с известными мировыми брендами. По этой причине некоторым покупателям китайские авто кажутся относительно привлекательными.

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Как всегда, вопрос в цене. А с учетом невысокого качества, китайские производители стараются привлекать покупателей дешевизной. Это актуально и в Украине. OBOZ.UA рассказывает о ценах на китайские машины, которые в Украине пользуются самой высокой популярностью в 2025 году.

Стоит учитывать, что украинцы покупали также автомобили известных мировых компаний, которые произведены в Китае.

Цены на автомобили из Китая в Украине:

BYD Song Plus – от $22 000; Zeekr 001 – от $38 000; Zeekr 7X – от $34 000; Volkswagen ID.Unyx – от $23 000; Audi Q4 e-tron – от $30 000.

С начала 2025 года украинцы купили 2641 китайский автомобиль. Спрос снизился на 36% относительно 2024 года.

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