Сколько стоят в Украине машины из Китая: 5 дешевых автомобилей
Продажи автомобилей из Китая на украинском рынке опять упали. Однако из-за низких цен такие машины все равно считаются недорогими в сравнении с известными мировыми брендами. По этой причине некоторым покупателям китайские авто кажутся относительно привлекательными.
Как всегда, вопрос в цене. А с учетом невысокого качества, китайские производители стараются привлекать покупателей дешевизной. Это актуально и в Украине. OBOZ.UA рассказывает о ценах на китайские машины, которые в Украине пользуются самой высокой популярностью в 2025 году.
Стоит учитывать, что украинцы покупали также автомобили известных мировых компаний, которые произведены в Китае.
Цены на автомобили из Китая в Украине:
- BYD Song Plus – от $22 000;
- Zeekr 001 – от $38 000;
- Zeekr 7X – от $34 000;
- Volkswagen ID.Unyx – от $23 000;
- Audi Q4 e-tron – от $30 000.
С начала 2025 года украинцы купили 2641 китайский автомобиль. Спрос снизился на 36% относительно 2024 года.
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