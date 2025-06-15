Сколько стоят самые популярные недорогие автомобили в Украине: топ-5 моделей

Популярность китайских автомобилей на украинском рынке растет в 2025 году. Из-за низких цен покупатели все чаще выбирают машины из КНР. Это недорогие модели в сравнении с известными мировыми брендами.

Видео дня

OBOZ.UA рассказывает о ценах на китайские машины, которые в Украине пользовались самой высокой популярностью в мае 2025 года. Стоит учитывать, что украинцы покупали также автомобили известных мировых компаний, которые произведены в Китае.

Volkswagen ID.Unyx

Этот кроссовер стал лидером статистики электромобилей в Украине. Даже несмотря на то, что официально у нас эта модель не продается. Цена VW ID.Unyx – от 24 000 долларов.

BYD Song Plus

Специфический кроссовер, который обладает, пожалуй, самым "китайским" дизайном. Многих это отпугивает, но покупатели закрывают глаза на внешность из-за цены BYD Song Plus около 25 000 долларов.

Honda e:NS1

Компактный кроссовер с логотипом японского бренда. Как и VW, его привозят из Китая неофициально. Цена Honda e:NS1 – от 17 000 долларов.

BYD Sea Lion 07

Еще один дешевый автомобиль, который всем своим видом демонстрирует происхождение. Покупатели не обращают на это внимание при цене BYD Sea Lion 07 от 28 000 долларов.

Zeekr 7X

Это самый дорогой автомобиль среди лидеров с ценой от 34 000 долларов. Но покупателей привлекают характеристики и имидж модели, хотя за эту цену можно купить хорошую машину.

OBOZ.UA ранее рассказывал про новый стильный пикап Ford.