Сколько стоят недорогие китайские автомобили в Украине: топ-5 моделей

Китайские недорогие автомобили на украинском рынке становятся все популярнее. Об этом говорит и статистика продаж в 2025 году. Из-за низких цен покупатели все чаще выбирают машины из КНР.

OBOZ.UA рассказывает о ценах на китайские машины, которые в Украине пользовались самой высокой популярностью в августе 2025 года. Стоит учитывать, что украинцы покупали также автомобили известных мировых компаний, которые произведены в Китае.

BYD Song Plus

Специфический кроссовер, который обладает, пожалуй, самым "китайским" дизайном. Многих это отпугивает, но покупатели закрывают глаза на внешность из-за цены BYD Song Plus около 25 000 долларов.

Volkswagen ID.Unyx

Этот кроссовер популярен в Украине. Даже несмотря на то, что официально у нас эта модель не продается. Цена VW ID.Unyx – от 24 000 долларов.

Honda e:NS1

Компактный кроссовер с логотипом японского бренда. Как и VW, его привозят из Китая неофициально. Цена Honda e:NS1 – от 17 000 долларов.

BYD Sea Lion 07

Еще один дешевый автомобиль, который всем своим видом демонстрирует происхождение. Покупатели не обращают на это внимание при цене BYD Sea Lion 07 от 28 000 долларов.

Audi Q4 e-tron

Цена Audi Q4 e-tron в Украине – от 33 000 долларов. За премиальный бренд приходится доплачивать, но цена из-за китайского производства все равно невысокая.

