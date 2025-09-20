Honda создала стильный кроссовер по цене Renault Duster

Недорогой кроссовер Honda Vezel, который на некоторых рынках известен под именем Honda HR-V, получил стильный вариант RS. Автомобиль по цене Renault Duster показали на официальных фото.

Видео дня

В компании Honda понимают, что покупателям нравятся кроссоверы, в том числе когда речь заходит об электрифицированных моделях. Именно на таких машинах производитель продолжает делать акцент. Carscoops стали известны подробности.

Дизайн новой Honda Vezel e:HEV RS изменился не так уж сильно, но стал современнее. А декор добавил индивидуальности. Обновили бамперы и светотехнику, расширили палитру цветов, предложили другие колесные диски диаметром 18 дюймов.

Компактный кроссовер из Японии стилизовали под спортивную машину. Хотя изменения ограничиваются скорее стилистическими приемами вроде ярких акцентов и декора. Но клиренс уменьшили и доработали рулевое управление.

В движение модель Honda Vezel e:HEV RS приводит 129-сильная гибридная силовая установка на базе 1,5-литрового двигателя. Цена Honda Vezel e:HEV RS – от 25 000 долларов.

Ранее OBOZ.UA рассказывал про низкие цены нового кроссовера Nissan.