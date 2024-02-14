Skoda сделала намного мощнее свой недорогой бестселлер. Фото

Новая Skoda Octavia RS A8 представлена официально после модернизации 2024 года. Недорогую машину сделали намного мощнее в спортивной модификации. Автомобиль показали на официальных изображениях.

Детали сообщает Motor1. Skoda Octavia RS 2024 года дебютировала в двух кузовах – универсал и пятидверный лифтбек (который выглядит как седан с четырьмя дверьми).

Судя по изображениям, обновленная Skoda Octavia RS претерпела очень аккуратные изменения. Чуть доработали оформление фар, увеличили решетку (и выкрасили ее в черный цвет), заменили бампер. В его нижней части появился крупный темный сплиттер.

Внимание также привлекают огромные колесные диски стильного дизайна. Также производитель модернизировал задние фонари и заменил бампер. Разумеется, в палитре модели появились новые цвета кузова.

В салоне Skoda Octavia RS 2024 появился увеличенный до 13 дюймов монитор мультимедийной системы, обновили отделку. Под капотом установлен знакомый 2-литровый бензиновый турбомотор, но его мощность увеличили до 265 л.с.

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