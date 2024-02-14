Новый недорогой внедорожник Kia с огромным багажником показали на фото в сети

Пикап Kia Tasman – новый практичный рамный внедорожник с огромным багажником, который понравится самым хозяйственным покупателям. Машина приближается к премьере, а до тех пор большой автомобиль показали в сети на фото.

Новый Kia Tasman построят на рамной платформе. Автомобиль на данный момент проходит дорожные испытания в разных странах. На этот раз предсерийный прототип показали на сайте Carscoops в ходе тестов в Европе.

Машину увидели в компании пикапа Ford Ranger Raptor. Видимо, корейский производитель определил для себя ключевого соперника в сегменте. Новый автомобиль также известен под заводским индексом Kia TK, но итоговое название пока держат в секрете. А Tasman – наиболее вероятный вариант.

Большой внедорожник Kia Tasman пока держат в секрете. По этой причине детали дизайна рассмотреть невозможно. Но уже очевидно, что передняя часть будет напоминать крупный кроссовер Kia Telluride, хотя новинка построена совсем на другой платформе.

Премьера рамного пикапа Kia ожидается в конце 2024 года, а в производство в Корее новинка отправится в 2025 году. Сперва в продажу поступит дизельный пикап. Для машины предложат трансмиссию с разными режимами езды, а полный привод можно будет заблокировать принудительно.

Компания готовит также полностью электрический пикап большего размера на другой платформе. Более дорогая машина появится к 2027 году, ее будут производить в США.

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