Skoda сделает свою недорогую семейную модель намного круче. Фото
Модель Skoda Superb является одним из недорогих представителей своего сегмента и популярным автомобилем для семьи. Недавно производитель представил автомобиль нового поколения, а теперь сделает его намного круче и мощнее.
Точной информации о спортивной Skoda Superb RS пока нет. Но ранее сообщалось, что в руководстве чешского автопроизводителя идею создать такую машину считают интересной. К тому же технические возможности для этого есть. А цифровой художник Theottle показал свой вариант.
За основу автор взял модель нового поколения, которая дебютировала ранее. Добавил более агрессивные бамперы с крупными воздухозаборниками, а хромированный декор выполнил в черном цвете.
Двигатели Skoda Superb 2024 года:
- бензин 1,5 л (150 л.с.);
- бензин 2 л (204 л.с.);
- бензин 2 л (265 л.с.);
- дизель 2 л (150 л.с.);
- дизель 2 л (193 л.с.);
- плагин-гибрид (204 л.с.).
Но какой мотор могла бы получить самая мощная Skoda Superb RS со спортивным характером? В компании отмечают, что акцент нужно делать на эффективности и экологичности. Значит, речь идет о гибридной силовой установке.
Машине может достаться вариант мощностью 268 л.с. от нового VW Passat 9 поколения, который является ближайшим техническим родственником Superb.
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