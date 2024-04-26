Skoda сделает свою недорогую семейную модель намного круче. Фото

Модель Skoda Superb является одним из недорогих представителей своего сегмента и популярным автомобилем для семьи. Недавно производитель представил автомобиль нового поколения, а теперь сделает его намного круче и мощнее.

Точной информации о спортивной Skoda Superb RS пока нет. Но ранее сообщалось, что в руководстве чешского автопроизводителя идею создать такую машину считают интересной. К тому же технические возможности для этого есть. А цифровой художник Theottle показал свой вариант.

За основу автор взял модель нового поколения, которая дебютировала ранее. Добавил более агрессивные бамперы с крупными воздухозаборниками, а хромированный декор выполнил в черном цвете.

Двигатели Skoda Superb 2024 года:

бензин 1,5 л (150 л.с.);

бензин 2 л (204 л.с.);

бензин 2 л (265 л.с.);

дизель 2 л (150 л.с.);

дизель 2 л (193 л.с.);

плагин-гибрид (204 л.с.).

Но какой мотор могла бы получить самая мощная Skoda Superb RS со спортивным характером? В компании отмечают, что акцент нужно делать на эффективности и экологичности. Значит, речь идет о гибридной силовой установке.

Машине может достаться вариант мощностью 268 л.с. от нового VW Passat 9 поколения, который является ближайшим техническим родственником Superb.

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