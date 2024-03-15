Skoda представила недорогого соперника Renault Duster, которому не нужен бензин

Новый бюджетный кроссовер Skoda Epiq 2025 модельного года по габаритам оказался чуть меньше знаменитого Renault Duster. Фактически новинка является электрической альтернативой по привлекательной цене. Перспективную модель показали на официальных фото и раскрыли детали.

О машине сообщили на сайте Skoda. Имя новый кроссовер Skoda получил в стиле других электрических моделей бренда – с первой буквой E в названии и последней буквой q. Отдаленно новая модель напоминает концепт Vision 7S Concept 2022 года. Хотя тот прототип предвещает появление более крупной машины, которая тоже получит электрическую силовую установку.

Новый же бюджетник Skoda Epiq 2025 будет ориентироваться на базовый сегмент рынка благодаря привлекательной цене и компактным размерам с длиной кузова 4,1 м. Привод у кроссовера будет передним. Мощность электрической силовой установки пока не назвали.

Также новая Skoda Epiq 2025 года получит очень практичный вместительный салон. Модель ориентируют на современных семейных покупателей.

В линейке чешского автопроизводителя новинка будет находиться ниже электрического кроссовера Skoda Enyaq и окажется доступнее. Ожидается, что запас хода Skoda Epiq превысит 400 км. Цена модели – от 25 000 евро.

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