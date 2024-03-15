Новый VW Passat 2024 года удивил низкой ценой и расходом топлива. Фото

Новый Volkswagen Passat 2024 года уже отправился в продажу после модернизации. Большой седан удивил небольшой ценой и скромным расходом топлива. Также автомобилю и расширили комплектацию.

OBOZ.UA напоминает, что обновленный Volkswagen Passat 2024 недавно показали официально. В первую очередь машина узнается по переработанной передней части. Появились новый бампер и решетка с несколькими вариантами оформления.

Этот седан похож на тот, который не так давно перестали производить в США. В то же время модель отличается от VW Passat B8, которому в Европе уже пришел на смену автомобиль следующего поколения в кузове универсал. А новый седан пока ориентирован на китайский рынок.

В оснащение VW Passat 2024 модельного года вошли панорамная крыша, камеры кругового обзора, парковочный ассистент, электропривод и вентиляция кресел, электропривод крышки багажника.

Volkswagen Passat с мотором объемом 2 л мощностью 220 л.с., который работает с 7-ступенчатой роботизированной КПП с двумя сцеплениями, расходует менее 7 л/100 км в комбинированном режиме. Цена Volkswagen Passat 2024 – от 23 200 долларов.

OBOZ.UA уже показывал ранее новый кроссовер VW с мощной силовой установкой и ярким дизайном.