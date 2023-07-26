Skoda показала свои самые новые доступные модели. Фото

Компактные модели Skoda готовятся к премьере после обновления. Бюджетный хэтчбек Scala и доступный кроссовер Kamiq получили новую внешность, которую показали на свежих фото в деталях.

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о новинках сообщили на официальном сайте автопроизводителя. Главный акцент сделали на наружной светотехнике. Впервые обе модели получили технологию освещения Matrix-LED, которая, правда, будет доступна в качестве опционального оснащения за доплату.

Прежде такой функционал был предусмотрен только для более дорогих и крупных машин Skoda. Теперь производитель решил распространить технологию Matrix-LED и на самые дешевые модели.

Хэтчбек Skoda Scala вместо треугольных передних фар получит вытянутые узкие блоки, которые тянутся по передней части кузова от фальшрадиаторной решетки. Внутри плафона на изображении показали несколько росчерков дневных ходовых огней.

Компактный кроссовер Skoda Kamiq, как и прежде, сохранит двухуровневую переднюю светотехнику. Однако полоски ДХО в верхней части станут тоньше и длиннее. А основные функциональные блоки ниже увеличат в размерах.

Премьера обновленных моделей ожидается 1 августа 2023 года. Тогда и узнаем все детали.

OBOZREVATEL ранее сообщал о доступном большом кроссовере, который Kia готовит для семейных покупателей. Премьера еще не состоялась, но фото новинки уже просочились в сеть.