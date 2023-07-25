Доступный кроссовер Kia для семьи рассекретили до премьеры. Фото

Один из самых доступных кроссоверов в своем сегменте Kia Sorento готовится к обновлению. Автомобиль уже разработан, но премьера еще не состоялась. Однако фото уже просочились в сеть.

Видео дня

Фото Kia Sorento 2024 модельного года опубликовали в Autospy. На них изображен кроссовер после рестайлинга. Основные изменения произошли в передней части. Здесь увеличенная фальшрадиаторная решетка и сложная форма передних фар.

Изменился бампер, так же как и сзади. Кроме того, немного обновили задние фонари. Автопроизводитель разработал другую цветовую схему для кузова и новый дизайн колесных дисков.

Интерьер Kia Sorento 2024 сильно переработали. Появилась новая передняя панель и руль. Увеличились в размерах монитор мультимедийной системы и дисплей цифрового щитка приборов, появилось больше сенсорных кнопок.

В оснащении останутся прежние двигатели. Бензиновые моторы объемом 2,5 л (194 и 285 л.с.) и 3,5 л (272 л.с.) и дизель объемом 2,2 л (202 л.с.). Также будут доступны две гибридные модификации мощностью 230 и 265 л.с.

Ранее OBOZREVATEL сообщал о бюджетном кроссовере Nissan, который выехал на испытания и попал на видео.