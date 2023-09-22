Skoda показала на официальных фото свой новый недорогой кроссовер

Новый Skoda Kodiaq 2024 модельного года показали на официальных фото. Популярный недорогой кроссовер чешского бренда готовится к премьере во втором поколении. Презентация состоится через несколько недель.

Об этом сообщает Motor1. Автомобиль продолжают показывать в камуфляжной пленке на кузове, чтобы мы не смогли увидеть мелкие детали. Но уже заметно, что модель сильно преобразится, станет крупнее и брутальнее на вид.

Ранее на фото показывали салон Skoda Kodiaq 2024, который выглядит премиально. Внимание привлекают три шайбы в нижней части. Они отвечают за регулировку громкости аудиосистемы и работу климатической установки. Информация отображается на компактных 1,25-дюймовых цифровых дисплеях.

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В оснащении Skoda Kodiaq 2024 – несколько USB-портов, беспроводная зарядка для смартфона, амбиентная подсветка салона. Ожидаются различные силовые установки: бензиновые двигатели объемом 1,5 л (150 л.с.), 2,0 л (265 л.с.) и дизельный 2,0 л (150 и 193 л.с.).

Также впервые в линейке появится гибридный Skoda Kodiaq. Такой кроссовер сможет проезжать до 100 км исключительно на электротяге.

Мировая премьера нового Kodiaq 2 поколения ожидается осенью 2023 года. Тогда производитель полностью рассекретит дизайн новинки и расскажет все детали.

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