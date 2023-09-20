Дешевый электрокар из Китая удивил ценой и запасом хода. Фото

Новый дешевый электрокар Hozon Neta X из Китая удивил своей низкой ценой и большим запасом хода. Бюджетный кроссовер показали на первых фото. Новинка готовится к выходу на рынок ближе к концу 2023 года.

О машине в подробностях рассказали на CarNewsChina. Новинка Neta X от не слишком популярной китайской компании заменит на рынке кроссовер Neta U-II. Собственно, именно его модернизированную версию и подготовил производитель.

К счастью (и удивлению), европейские, американские, корейские или японские автомобили новый Neta X не копирует. Но внешность все равно не получилась самобытной. Все это мы уже видели у бесчисленного количества других китайских моделей, названий которых сразу и не вспомнить.

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Длина кузова китайского кроссовера Hozon Neta X равна 4619 мм при колесной базе в 2770 мм, ширина – 1860 мм, а высота составляет 1628 мм. То есть новинка немного крупнее Kia Sportage и Toyota RAV4.

Новый Hozon Neta X оснащен мотором на 163 л.с. Максимальная скорость составляет 150 км/ч. На выбор предложат батареи емкостью 51 и 62 кВтч. Запас хода производитель заявляет на уровне 401 и 501 км соответственно. Цена – приблизительно от 18 000 долларов.

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