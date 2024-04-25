Семейный кроссовер Opel на базе Peugeot показали в деталях

Новый кроссовер Opel Grandland 2025 модельного года представили официально с эффектным и современным дизайном. Крупная модель заимствует технические решения у Peugeot 3008. Машину показали в деталях в сети.

Opel входит в концерн Stellantis вместе с Peugeot, Citroen, Fiat и многими другими брендами. Интересно, что внешне удалось избежать использования кузовных элементов "соседних" брендов, даже несмотря на техническое родство. Дизайн выполнили в актуальном стиле компании с эффектной детализацией. Машину показывает Autogefühl.

Новый Opel Grandland 2025 увеличился в размерах и предложит более практичный интерьер. Длина кузова равна 4605 мм (при колесной базе в 2784 мм), ширина составляет 1905 мм, а высота – 1660 мм.

Электромобиль Opel Grandland 2025 модельного года предложат в разных модификациях мощностью от 210 до 320 л.с. с максимальной батареей емкостью 98 кВтч и запасом хода 700 км в топовом исполнении.

Позже дебютирует гибрид Opel Grandland 2 поколения на базе мотора объемом 1,2 л. Рыночный дебют модели состоится позже в 2024 году.

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