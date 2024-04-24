Эти автомобили являются лучшей покупкой: причина – экономия на обслуживании
Стоимость автомобиля при покупке – не единственная статья расходов, с которой придется столкнуться при выборе транспортного средства. Важно также учитывать стоимость обслуживания и содержания. Эти автомобили оказались лучшими.
Список составили в Consumer Reports. Специалисты собрали данные от автовладельцев в США и выяснили стоимость обслуживания за 5 и 10 лет эксплуатации. Так и определили самые выгодные машины.
Самые недорогие автомобили в обслуживании за 5 лет:
- Tesla $580;
- Buick $900;
- Lincoln $940;
- Volkswagen $1095;
- Ford $1100;
- Jeep $1100;
- Cadillac $1125;
- Toyota $1125;
- Hyundai $1140;
- Chevrolet $1200;
- Dodge $1200.
Самые недорогие автомобили в обслуживании за 10 лет:
- Tesla $4035;
- Buick $4900;
- Toyota $4900;
- Lincoln $5040;
- Ford $5400;
- Chevrolet $5550;
- Hyundai $5640;
- Nissan $5700;
- Mazda $5800;
- Honda $5835.
Напомним, ранее OBOZ.UA показывал новый недорогой внедорожник Nissan с большим багажником.