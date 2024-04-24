Эти автомобили являются лучшей покупкой: причина – экономия на обслуживании

Стоимость автомобиля при покупке – не единственная статья расходов, с которой придется столкнуться при выборе транспортного средства. Важно также учитывать стоимость обслуживания и содержания. Эти автомобили оказались лучшими.

Список составили в Consumer Reports. Специалисты собрали данные от автовладельцев в США и выяснили стоимость обслуживания за 5 и 10 лет эксплуатации. Так и определили самые выгодные машины.

Самые недорогие автомобили в обслуживании за 5 лет:

Tesla $580; Buick $900; Lincoln $940; Volkswagen $1095; Ford $1100; Jeep $1100; Cadillac $1125; Toyota $1125; Hyundai $1140; Chevrolet $1200; Dodge $1200.

Самые недорогие автомобили в обслуживании за 10 лет:

Tesla $4035; Buick $4900; Toyota $4900; Lincoln $5040; Ford $5400; Chevrolet $5550; Hyundai $5640; Nissan $5700; Mazda $5800; Honda $5835.

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