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Эти автомобили являются лучшей покупкой: причина – экономия на обслуживании

Стас Сидилев
Авто Oboz
1 минута
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Lincoln

Стоимость автомобиля при покупке – не единственная статья расходов, с которой придется столкнуться при выборе транспортного средства. Важно также учитывать стоимость обслуживания и содержания. Эти автомобили оказались лучшими.

Список составили в Consumer Reports. Специалисты собрали данные от автовладельцев в США и выяснили стоимость обслуживания за 5 и 10 лет эксплуатации. Так и определили самые выгодные машины.

Самые недорогие автомобили в обслуживании за 5 лет:

  1. Tesla $580;
  2. Buick $900;
  3. Lincoln $940;
  4. Volkswagen $1095;
  5. Ford $1100;
  6. Jeep $1100;
  7. Cadillac $1125;
  8. Toyota $1125;
  9. Hyundai $1140;
  10. Chevrolet $1200;
  11. Dodge $1200.
Tesla Model 3

Самые недорогие автомобили в обслуживании за 10 лет:

  1. Tesla $4035;
  2. Buick $4900;
  3. Toyota $4900;
  4. Lincoln $5040;
  5. Ford $5400;
  6. Chevrolet $5550;
  7. Hyundai $5640;
  8. Nissan $5700;
  9. Mazda $5800;
  10. Honda $5835.

Напомним, ранее OBOZ.UA показывал новый недорогой внедорожник Nissan с большим багажником.