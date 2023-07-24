Счастливый покупатель заплатил за новую Tesla 13 000 долларов

Счастливый покупатель электромобиля Tesla Model 3 заплатил за свою машину 13 620 долларов. При этом стартовая цена – от 37 120 долларов. Американец заполучил новую машину, без пробега.

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О необычайно выгодной покупке рассказали в Autoevolution со ссылкой на Твиттер покупателя, который подробно описал свою историю. На момент написания материала о покупке прочитали более 300 тысяч раз.

"Только что купил Tesla Model 3 в Калифорнии за 13 620 долларов (без учета налогов и сборов)! Благодаря уникальному сочетанию государственных/местных скидок, федеральной налоговой льготы и скидки в размере 4120 долларов США на товары, я получил эту удивительную сделку".

В профиле под именем Zohar покупатель отметил, что огромную скидку удалось получить благодаря нескольким программам. Автопроизводитель скинул цену на 4120 долларов за то, что Zohar купил готовый экземпляр автомобиля со склада.

Еще 500 долларов взяла на себя бонусная программа. Минус 7500 по федеральному кредиту за приобретение электромобиля и еще 4000 по местной калифорнийской программе. И еще 4000 долларов очередной местной скидки за защиту окружающей среды.

С учетом абсолютно всех льгот цена Tesla Model 3 снизилась до $13 620. Сверх этой суммы пришлось оплатить доставку и налог – суммарно 4905 долларов.

OBOZREVATEL сообщал о самом дешевом транспортном средстве Tesla. Оно поступило в продажу по цене менее 2000 долларов.