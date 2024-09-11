Самый практичный вариант недорогого кроссовера Volkswagen показали в сети

Недорогой кроссовер Volkswagen Tiguan 3 поколения готовят к премьере в самом практичном варианте. Производитель официально показал модель VW Tayron 2025 модельного года.

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Новый VW Tiguan 2024 года ранее представили официально с полностью новым дизайном в фирменном стиле немецкого бренда. Теперь на канале производителя показали увеличенный вариант этой модели.

Официально дизайн все еще держат в секрете, однако премьера машины состоится совсем скоро – 10 октября. Автомобиль Volkswagen Tayron будут продавать в разных регионах – в США и в Европе. На многих рынках новинка заменит 7-местный вариант Tiguan.

В целом у моделей Volkswagen довольно простой дизайн, и все они выполнены в общей стилистике. Поэтому новый Volkswagen Tayron получит знакомую внешность.

Разница – в габаритах. Колесная база увеличенного размера вместе с удлиненной задней дверью предложит практичный вместительный салон с тремя рядами кресел для большой семьи. Силовые установки в зависимости от выбора обеспечат от 160 до 270 л.с.

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