Самый практичный Logan: недорогой вместительный универсал показали в сети

Вместительный Dacia Jogger в свое врем пришел на смену Logan MCV как самый практичный вариант знаменитой модели. Однако в сети вспомнили оригинальный автомобиль и показали его с новым дизайном.

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Дизайн автомобиля выполнили в стиле эффектного кроссовера и показали на канале TALKWHEELS. Однако непосредственно от Dacia Logan внешность машины оказалось слишком далеко. Да и на любую другую модель Dacia этот экспериментальный проект не похож.

Бюджетный универсал Dacia Jogger 2026 модельного года ранее поймали в ходе дорожных испытаний. После рестайлинга автомобиль станет еще более практичным недорогим семейным автомобилем и присоединится к и без того большому разнообразию моделей бренда в 2025 году.

Очевидно, что практичный семейный универсал на базе Dacia Logan получит новые фары и фонари, а также измененные бамперы. Dacia готовит еще несколько новых моделей. Вероятно, в Dacia рассматривают хэтчбек как альтернативу Renault Megane с ДВС (который превратился в электрокар). Еще несколько вариантов – купеобразный кроссовер, большой универсал или даже недорогой пикап.

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