Самый практичный кроссовер VW готовят к премьере: живые фото
Кроссовер VW Atlas – самый практичный автомобиль производителя на глобальном рынке. Модель второго поколения готовят к премьере. А до тех пор крупный недорогой SUV показали на живых фото.
Carscoops показывает новый Volkswagen Atlas 2027 модельного года до дебюта. При этом автомобиль еще не рассекретили официально. Полноценный дебют ожидается в апреле. Это важная машина, ведь VW Atlas 1 поколения оказался популярным кроссовером.
Внешность машины пока скрывают от любопытных глаз с помощью пленки и наклеек. Скоро кроссовер рассекретят полностью.
В целом у моделей Volkswagen довольно простой дизайн, и все они выполнены в общей стилистике. Поэтому новый VW Atlas 2 поколения получит знакомую внешность без откровений в стиле других автомобилей бренда.
Мы уже видим измененные бамперы, новую светотехнику спереди и сзади, другие колесные диски. Цена VW Atlas в США – от 39 000 долларов. Если новое поколение кроссовера и подорожает, то незначительно.
