Самый практичный кроссовер VW готовят к премьере: живые фото

Кроссовер VW Atlas – самый практичный автомобиль производителя на глобальном рынке. Модель второго поколения готовят к премьере. А до тех пор крупный недорогой SUV показали на живых фото.

Видео дня

Carscoops показывает новый Volkswagen Atlas 2027 модельного года до дебюта. При этом автомобиль еще не рассекретили официально. Полноценный дебют ожидается в апреле. Это важная машина, ведь VW Atlas 1 поколения оказался популярным кроссовером.

Внешность машины пока скрывают от любопытных глаз с помощью пленки и наклеек. Скоро кроссовер рассекретят полностью.

В целом у моделей Volkswagen довольно простой дизайн, и все они выполнены в общей стилистике. Поэтому новый VW Atlas 2 поколения получит знакомую внешность без откровений в стиле других автомобилей бренда.

Мы уже видим измененные бамперы, новую светотехнику спереди и сзади, другие колесные диски. Цена VW Atlas в США – от 39 000 долларов. Если новое поколение кроссовера и подорожает, то незначительно.

OBOZ.UA ранее сообщал про новую практичную модель Subaru.