Subaru придумала новый недорогой автомобиль. Фото

Покупатели выражают интерес к практичным недорогим автомобилям. Кажется, в Subaru придумали, что делать с таким высоким спросом и уже размышляют над соответствующей новинкой.

Как стало известно Carscoops, в компании всерьез рассматривают появление в своей линейке легкового пикапа на роль соперника недорогой модели Ford Maverick. Этот автомобиль очень популярен.

При этом отмечается, что в Subaru не просто идут предварительные обсуждения, а ведется более системная работа над перспективным проектом. Но окончательного решения еще не принято. Если такая модель действительно появится, она может возродить имя Subaru Baja (читается Баха).

Интересно, что в похожем направлении уже работает и Toyota. Ранее медиа сообщали, что на рынок автомобиль должен отправиться в 2027 году. Однако новое расплывчатое заявление компании не опровергает и не подтверждает эту информацию.

В целом новый бюджетник Toyota пока держат в секрете. В руководстве отметили, что покупателям стоит набраться терпения – подобная модель появится в тот момент, когда рынок будет к этому готов.

