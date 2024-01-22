Самый необычный кроссовер из Китая по цене Duster показали на фото

Новый недорогой Changan Qiyuan E07 – самый необычный кроссовер из Китая, который готовят к выходу на рынок. Новинка со своим удивительным дизайном объединила в себе сразу несколько сегментов.

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О машине сообщает Motor1. Китайский электромобиль Changan Qiyuan E07 уже полностью готов к производству. Выглядит кроссовер-пикап необычайно самобытно для китайской машины. Сам формат можно назвать экспериментальным.

Но и в целом дизайн очень оригинальный. Конечно, заметны некоторые отсылки – например, к Pontiac Aztek в задней части. Но о присущем автомобилям из КНР копировании здесь речь не идет.

У машины современное оснащение. В списке есть крупный монитор информационно-развлекательного комплекса, проекция показателей на ветровое стекло перед водителем.

Известно, что в движение электрический пикап-кроссовер Changan Qiyuan E07 приводит силовая установка на 338 л.с. Позже появятся два мотора в составе полноприводной трансмиссии. Запас хода пока не сообщается. Цена неизвестна, но ожидается, что она будет сравнима с Renault Duster в хорошей комплектации, то есть в базовом исполнении немного превысит 20 000 долларов.

Напомним, ранее OBOZ.UA рассказывал о новом электрическом кроссовере Porsche.