Самый крутой Renault Duster получил другой дизайн и дорогое оснащение

Бюджетный кроссовер Renault Duster 2026 года дебютировал в самом крутом исполнении. Автомобиль получил другой, еще более современный дизайн и оснащение, присущее дорогим автомобилям.

Залог успеха модели Renault Duster – в постоянной актуальности, поэтому в компании подготовили новый вариант 2026 года и рассекретили автомобиль официально.

Это первая модернизация Renault Duster 3 поколения. Модель Duster сохранила форму кузова, но получила некоторые изменения во внешности. Дизайнеры изменили графику фар и разработали другие бамперы. Заметно, что задние фонари дополнили длинной горизонтальной полосой.

В оснащении Renault Duster появились панорамная крыша, камеры кругового обзора, электропривод и вентиляция кресел. Пока машина в таком исполнении отправится на рынок Индии.

Ожидается, что скоро также дебютирует кроссовер Nissan Tekton 2026 года. Это слегка модернизированный вариант французской машины.

