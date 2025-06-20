Самый доступный кроссовер Audi на базе Volkswagen удивил оснащением. Фото

Новая модель Audi Q3 3 поколения рассекречена официально как самый доступный кроссовер бренда. В очередной раз автомобиль построили на базе Volkswagen Tiguan. При этом новинка получила удивительное оснащение.

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Подробности сообщает Carscoops. Специалисты обратили внимание на органы управления на рулевой колонке. Переключатель режимов работы трансмиссии перенесли в правую часть, а слева появился комплексный рычаг – он отвечает за светотехнику, стеклоочистители и повторители поворотов.

Модель Audi Q3 3 поколения займет место базового кроссовера после прекращения производства Q2. Автомобиль совсем не похож на предшественника, но напоминает другие новые кроссоверы Audi.

Спереди появилась широкая решетка. По бокам от нее установлены крупные блоки фар в бампере, а выше видны отдельные ДХО. Задние фонари разделены по горизонтали и соединены в нижней части длинной полосой.

Объем багажника Audi Q3 2026 составляет 488 л в базовой конфигурации. И 1386 л, если сложить спинки задних кресел. Буксировочные возможности ограничены 2100 кг.

Моторная гамма Audi Q3 2026 года представлена гибридами мощностью 148 и 268 л.с., бензиновым двигателем объемом 2 л на 261 л.с. и 148-сильным 2-литровым дизелем. Цена Audi Q3 – от 44 000 евро. В продажу новинка поступит до конца 2025 года.

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