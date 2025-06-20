Skoda рассекретила свой самый практичный автомобиль с огромным багажником

Новая Skoda Superb, как и прежде, является очень практичным автомобилем в сегменте недорогих машин для семьи. Но эту модель официально рассекретили в еще более удобном и вместительном исполнении с огромным багажником.

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Про особое исполнение модели Skoda Superb Combi стало известно Motor1. Правда, универсал Skoda Superb конструкторам пришлось сильно переработать. Для этого совместно со студентами профессионального училища Skoda Auto провели ряд модификаций.

Фактически, автомобиль превратили в пикап. Заднюю часть полностью переработали, чтобы освободить место для установки нескольких велосипедов.

В заднем ряду кресел осталось только одно посадочное место. Остаток пространства заняли холодильником и мощной аудиосистемой. Вдобавок автомобиль получил особый окрас кузова.

Машину назвали Skoda L&K 130 (в честь 130-летия с момента основания первоначальной компании под названием Laurin & Klement). Живой дебют автомобиля состоится а рамках 112-го этапа Тур де Франс, где чешский производитель выступает спонсором.

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