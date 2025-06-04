Самый доступный кроссовер Audi на базе Volkswagen показали в новом виде

Новая Audi Q3 2026 года станет самым доступным кроссовером компании в самой современной линейке немецкого бренда. Машину опять построят на базе кроссовера Volkswagen Tiguan. Автомобиль показали с новым дизайном.

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Компактная модель Audi Q2 после прекращения производства уступит место самого дешевого кроссовера новой Audi Q3. На канале TALKWHEELS показали, как может выглядеть новый немецкий автомобиль.

Новый Audi Q3 2026 модельного года уже выехал на тесты, в ходе которых машину неоднократно ловили на фото. И о внешности автомобиля уже есть много информации.

Спереди появилась широкая решетка. По бокам от нее – крупные блоки фар, а выше установлены отдельные ДХО. В бампере – широкий воздухозаборник.

Кроссовер Audi Q3 2026 модельного года получит бензиновые и дизельные двигатели, которые будут соответствовать современным экологическим стандартам. Появится в линейке и плагин-гибрид, батарею которого можно подзаряжать от внешней сети.

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