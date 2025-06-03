Новый Nissan Leaf 3 поколения получил необычное оснащение. Фото

Новый недорогой электромобиль Nissan Leaf 3 поколения готовят к полноценной официальной премьере. До тех пор производитель рассказал о необычном оснащении модели и в очередной раз показал дизайн.

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Подробности сообщили на канале японской компании. В списке оснащения Nissan Leaf 2026 модельного года – панорамная крыша с регулируемым электрохромным затемнением, активные створки в передней решетке, которые позволяют изменять коэффициент аэродинамического сопротивления.

Модель Nissan Leaf 3 поколения все еще проходит дорожные испытания перед стартом серийного производства. Осталось отрегулировать некоторые аспекты электрокара.

Кроссовер Nissan Leaf получил совершенно другой кузов и больше не похож на предшественника. Новый Leaf унаследовал многие элементы от концепта Nissan Chill-Out 2021 года. Кроссовер Ariya поделился своей платформой.

Запас хода Leaf 2026 составит 480 км. Это намного больше, чем у предшественника. Но ожидается несколько батарейных блоков на выбор. Ориентировочная цена Nissan Leaf – примерно 35 000 долларов за базовое исполнение. Полноценная премьера со всеми подробностями ожидается позже.

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