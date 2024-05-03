Самый доступный электромобиль Tesla показали в сети

Самый дешевый новый электромобиль Tesla многие покупатели ожидали по цене около 25 000 долларов. Разговоры о машине идут уже несколько лет. Один из вариантов дизайна долгожданной машины показали в сети.

Согласно недавней информации из внутренних переписок, которые обсуждали в СМИ, компания не будет разрабатывать новый электрокар Tesla Model 2 (неподтвержденное название). Но цифровой художник Theottle изобразил подобную машину в стиле Model 3.

На фоне слухов об отказе компании от разработки бюджетной модели, Tesla сообщила о том, что будет предлагать покупателям доступные варианты своих машин. Но подробностей не последовало.

Многие предположили, что производитель разработает упрощенные и удешевленные модификации своих актуальных моделей. Видимо, по этой причине художник превратил Tesla Model 3 в компактный хэтчбек.

Ожидалось, что автомобиль под кодовым именем Tesla Redwood появится в 2025 году. Сборку могли наладить на заводе в Техасе, затем подключить фабрику в Берлине. Однако на данный момент никакой информации об этой машине нет.

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